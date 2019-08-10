يلبون نداء 6 عقود مضت.. لقطات إنسانية لشباب الكشافة في خدمة الحجاج

4 آلاف يتسابقون للمساعدة وإرشاد التائه وإسعاف المريض وتلطيف الأجواء

يتسابق أكثر من 4 آلاف كشاف في ريعان الشباب من أبناء هذه البلاد المباركة على تسطير أروع وأجمل وأسمى الأمثلة وهم يتسابقون للفوز بخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة؛ لافتين الأنظار منذ مباشرتهم للعمل الميداني بمشعر منى من مساء يوم السابع من هذا الشهر، وصولًا إلى مغيب شمس يوم عرفة؛ حيث تراهم يتسابقون لمساعدة الكبير والمحتاج، والاعتناء بالصغير، وإرشاد التائه، وإسعاف المريض، ويلطفون الأجواء برذاذ الماء؛ للتخفيف عن حجاج بيت الله الحرام من وطأة الشمس.

ويقدمون بتلك الصور الإنسانية أنموذجًا رائعًا للشباب السعودي الذي يفتخر بأن الله اصطفاهم بشرف خدمة الحرمين الشريفين؛ ليقدموا للعالم -عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل- أجمل الصور الإنسانية، وليؤكدوا أن معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية منذ حوالى 6 عقود مدرسة في التربية، نموذج في الخدمة المجتمعية الإنسانية.