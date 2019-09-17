"تعليم مكة" تعلن وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين

بالمرتبة 31 وبند الأجور "أ" والتقديم إلكترونياً وفق شروط

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرّمة، وجود عددٍ من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور (أ).

وطالبت الإدارة في تغريدة على حسابها بمنصة "تويتر" مَن لديه الرغبة وتتوافر به الشروط، عليه التقدم بموقع الإدارة الإلكتروني اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 1441/1/19 حتى تاريخ 1441/1/26 ولمدة 7 أيام.

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17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 12:53 PM

بالمرتبة 31 وبند الأجور "أ" والتقديم إلكترونياً وفق شروط

"تعليم مكة" تعلن وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرّمة، وجود عددٍ من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور (أ).

وطالبت الإدارة في تغريدة على حسابها بمنصة "تويتر" مَن لديه الرغبة وتتوافر به الشروط، عليه التقدم بموقع الإدارة الإلكتروني اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 1441/1/19 حتى تاريخ 1441/1/26 ولمدة 7 أيام.

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