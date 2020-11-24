جمعية المعارض والمؤتمرات تعقد اجتماعها الثاني وتقرّ عدداً من الخطوات التنفيذية

عقد مجلس إدارة جمعية المعارض والمؤتمرات اجتماعه الثاني، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وبمشاركة عدد من الأعضاء عبر الاتصال الإلكتروني المرئي.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الإدارة الدكتور زهير بن محمد السراج بالشكر للأعضاء على جهودهم الدؤوبة وإسهاماتهم المهمة لتحقيق أهداف الجمعية بما يتوافق مع المعايير واللوائح، واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من مهام وجهود تسهم في تعزيز مكانة قطاع المعارض والمؤتمرات التي تتبوؤها المملكة ممثلة بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة محمد بن حمد الحسيني أهمية استدامة الجهود الفعالة الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة في ظل ما تضطلع به الجمعية من دور رائد ومسؤوليات.

وأشار في هذا الصدد إلى النتائج الإيجابية التي تمخضت خلال الفترة الماضية بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

ونوه "الحسيني" إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث آلية ترسيخ دور الجمعية في قطاع المعارض والمؤتمرات، حيث أقرّ الأعضاء عدداً من الخطوات التنفيذية، ومن بينها تعزيز التعاون والتواصل مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وتقديم كل ما يعزز مكانة ودور الجمعية في القطاع محلياً، وأيضاً تعزيز مكانتها خارجياً من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية وفي مقدمتها جمعية (UFi) وجمعية المؤتمرات (ICCA) وجمعية (IAEE) كما استعرض في الاجتماع عدد من المحاور المقررة.

كما استعرض المجلس في اجتماعه الخارطة المقترحة لموقع الجمعية على شبكة الإنترنت وتم حيالها إقرار عدد من التوصيات.

كما اطّلع رئيس الجمعية والأعضاء على اللائحة المالية والإدارية المقدمة من عضو مجلس الإدارة الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة.