حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ

المركز الوطني للأرصاد: تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي جدة ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.