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قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية بسبب نشاط الرياح

"الأرصاد" يطالب المواطنين بتوخي الحذر من التقلبات الجوية

دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين لتوخي الحذر نظراً للتقلبات الجوية التي قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية.



وكان المركز قد نبه على مدار اليوم عدة مناطق من استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍ في الرؤية مع احتمالية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ببعض منها.