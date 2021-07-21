"الأرصاد" يطالب المواطنين بتوخي الحذر من التقلبات الجوية

قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية بسبب نشاط الرياح

دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين لتوخي الحذر نظراً للتقلبات الجوية التي قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية.

وكان المركز قد نبه على مدار اليوم عدة مناطق من استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍ في الرؤية مع احتمالية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ببعض منها.

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21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 01:45 PM

قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية بسبب نشاط الرياح

"الأرصاد" يطالب المواطنين بتوخي الحذر من التقلبات الجوية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين لتوخي الحذر نظراً للتقلبات الجوية التي قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية.

وكان المركز قد نبه على مدار اليوم عدة مناطق من استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍ في الرؤية مع احتمالية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ببعض منها.

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