توجيه عاجل من أمير عسير باعتماد "إسكان عمالة شركة وطنية" نموذجاً

اطّلع عليه بينما عمليات تطوير مساكن العمالة تتواصل لتطويق "كورونا"

اطّلع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام لغرفة إدارة أزمة كورونا، على إسكان العمالة النموذجي لشركة وطنية متخصصة في الصناعات الغذائية بأبها؛ حيث شاهد آلية تنظيم الموقع وتنسيق وترتيب العمالة في مساحات وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

ووجّه أمير منطقة عسير، باعتماد إسكان الشركة نموذجاً لما يجب أن تكون عليه إسكان العمالة في المنطقة بشكل كامل، وذلك بصفة عاجلة في أقصر مدة ممكنة، تفادياً لتفشي حالات كورونا بين العاملين.

وتخضع عملية تطوير مساكن العمالة في جميع محافظات ومدن ومراكز منطقة عسير لإعادة تنظيم مواقع السكن، وتحقيق مستوى عالٍ من النظافة العامة، وتطهير الأسطح بشكل روتيني، مع تطبيق لوسائل التباعد الاجتماعي، وتوفير سياسات للإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية، إضافة لتحقيق جميع مهام المعايير اللازمة لكمال تطبيق الاحتياطات الصحية.