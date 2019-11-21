مكة المكرمة على موعد مع 48 ساعة ماطرة والمركز الإقليمي للتوقعات يراقب

القحطاني: من متوسطة إلى غزيرة تشمل الأجزاء الساحلية منها ومحافظة جدة

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن منطقة مكة المكرمة تتأثر -بمشيئة الله تعالى- يوم غد الجمعة، وكذلك السبت بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تشمل الأجزاء الساحلية منها ومحافظة جدة.

وأضاف القحطاني أن الحالة تحت المراقبة من قِبَل المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ لتحديد مستوى الحالة ومعدل كمية الأمطار.

وكانت الأرصاد -ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- قد توقعت في تقريرلها أمس، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة؛ حيث يُتوقع هطول أمطار رعدية، قد تُصحَب بتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي ابتداءً من يوم الجمعة على مرتفعات منطقة جازان، وعسير، والباحة بأمطار متوسطة في مجملها، وعلى منطقة مكة المكرمة يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ومن يوم السبت يُتوقع تأثر منطقة حائل، والقصيم، والشرقية بهطول أمطار متوسطة في مجملها، وفي منطقة الرياض يتوقع أن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة بمشيئة الله.