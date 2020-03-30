حرب شرسة يخوضها العالم.. ضحايا "كورونا" تتواصل في صفوف "الجيش الأبيض"

آخرهم "الطبيب المصري".. إحصاءات الصين تؤكد وفاة 6 والأرقام تتصاعد عالميًّا

يخوض العالم، حاليًا، حربًا شرسة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أصاب وقتل الآلاف، ومن بينهم عاملون في المهن الطبية، وعلى رأسهم الأطباء، وكان آخرهم طبيب مصري.

ووقعت أولى ضحايا "الجيش الأبيض" في الصين؛ حيث ظهر الوباء وانتشر إلى العالم، فقد سجل مركز مدينة ووهان للعلاج الطبي، في 24 يناير الماضي، وفاة الطبيب ليانغ وودونغ، الذي عاد من التقاعد لمواجهة الفيروس.

ولم يَسلم الطبيب الصيني لي وينليانغ الذي اكتشف الفيروس وحذّر منه؛ فقد أصيب به وتوفي في 7 فبراير الماضي، بعد أن تَحَوّل إلى بطل قومي في بلاده، التي فتحت تحقيقًا بشأن تحذيراته المسبقة من المرض والتي لم تؤخذ على محمل الجد.

وفي 14 فبراير الماضي، أعلنت الصين حصيلة رسمية بلغت ست وفيات بين الأطباء، أما في الفلبين فقد توفي تسعة أطباء متأثرين بالفيروس، حسب بيانات رسمية نقلتها صحيفة "الوطن" المصرية.

أما إيطاليا التي تشهد تفشيًا كبيرًا للفيروس؛ فقد حصد كورونا حياة 46 طبيبًا؛ وفق بيان رسمي نشرته وكالة أنباء "أنسا" الحكومية، السبت الماضي. كما سجلت فرنسا 5 ضحايا من الأطباء بسبب فيروس كورونا.

وفي إسبانيا، أفادت بيانات رسمية بأن عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا بين الأطقم الطبية وصل إلى 4 آلاف حالة؛ أي ما يعادل نسبة 13.6% من المصابين بفيروس كورونا في البلاد، حسب تقديرات حكومية.

وفي إيران، حصد الفيروس أرواح 37 طبيبًا وممرضًا على الأقل، منذ الإعلان رسميًّا عن ظهوره في البلاد 19 فبراير الماضي، حسب محمد رضا قدير، رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة "قم" الذي أكد أن 170 طبيبًا وممرضًا أصيبوا بالمرض.