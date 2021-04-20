أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
مع ضعف في مدى الرؤية في حالة تستمر لـ 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.