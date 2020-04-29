جامعة المؤسس تكف يد أحد منسوبيها بعد نشره تغريدات مسيئة

وجّه مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بكف يد أحد منسوبي الجامعة عن العمل واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه والرفع للجهات المختصة في الدولة بهذا الخصوص.



وقالت الجامعة بيانها : إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تغريدات مسيئة من قبل أحد منسوبي الجامعة فقد وجه معالي مدير الجامعة بكف يد الموظف عن العمل واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه والرفع للجهات المختصة في الدولة بهذا الخصوص، علما أن المذكور موظف بعقد مؤقت ولا يتقلد حاليا أي منصب إداري.



والجامعة تؤكد أنها ستتصدى بكل حزم لأي أفكار منحرفة صادرة عن أي منسوب في الجامعة تخالف توجيهات الوطن أو تمس أمنة وقيادته وهي بهذا البيان تؤكد أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من تحصل منه مثل هذه التجاوزات. حفظ الله أمن الوطن واستقراره وأدام لنا عز قيادته.