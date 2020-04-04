الإمارات: تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث أعداد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وكشفت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم أن عدد الإصابات بلغ أكثر من مليون و117 ألف حالة حتى صباح اليوم.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و117 ألف و880 حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ 228994، وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات بلغ 59 ألفًا و203 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحدة.



وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 277475 حالة إصابة و7402 حالة وفاة، وتعافي 12994 شخصاً

وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 119827 ألف حالة إصابة و14681 حالة وفاة وتعافي 19758. وبلغت حصيلة إسبانيا 119199 حالة إصابة و19758 حالة وفاة وتعافي 30513، فيما بلغت حصيلة ألمانيا من الإصابات 91159 والوفيات 1275 والتعافي 30513

وبخصوص فرنسا، فبلغت حصيلتها من الإصابات 82185 والوفيات 6507 والتعافي 14575، فيما بلغت حصيلة الصين 81639 حالة إصابة و3326 حالة وفاة وتعافي 76755، وبلغت حصيلة إيران من الإصابات 53183 والوفيات 3295 والتعافي 17935.