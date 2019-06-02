جامع "موضي السديري" في الرياض يختتم أنشطته الرمضانية

تفطير 6 آلاف صائم خلال.. وتحضيرات لبرنامج صدقة الفطر

اختتم جامع الأميرة موضي السديري، بحي العريجاء بمدينة الرياض؛ أنشطته الرمضانية لعام ١٤٤٠هـ.

بدأت الفعاليات بمحاضرات عن أحكام الصيام والقيام والزكاة للمشايخ والدعاة، تلاها الدروس واللقاءات اليومية بعد صلاة التراويح، وفي جانب النساء تمت استضافة عدد من الداعيات؛ لتوعية المصليات، كما اختتمت دورة تصحيح التلاوة للأمهات والمصليات في العشرين الأولى من الشهر.

من ناحية أخرى، تم تفطير أكثر من ستة آلاف صائم خلال الشهر، مع إلقاء كلمات توعوية عن طريق دعاة الجاليات.

وتختتم الفعاليات ببرنامج صدقة الفطر، وبيان أحكامها، وإقامة لقاء المعايدة لأهالي الحي بعد صلاة عيد الفطر المبارك؛ للسلام والتهنئة بالعيد السعيد، وحمد الله وشكره على نعمة الأمن والأمان في بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية.