شاهد.. عمالة آسيوية تحول سكنها لتخزين الأغذية و"استراحة معسل" بـ"حوية الطائف"

تم إغلاق الموقع وتطبيق التعليمات ضد المخالفين

حول مجموعة من الوافدين من الجنسية الآسيوية، جزءًا من الشقة التي يسكنونها بالحوية شمال الطائف، إلى مستودع لتخزين الأغذية منتهية الصلاحية، فيما كان الجزء المتبقي من الشقة أشبه بالاستراحة لوجود أرجيلات المعسل، فيما يشهد الموقع تجمعات في مخالفة للتعليمات في ظل الأزمة الحالية التي تشهد تطبيق الإجراءات حيال منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شمال الفرعية"، لهم بالمرصاد، حيث تم دهمهم والكشف عن تلك المخالفات داخل الشقة السكنية التي تعلو مركزًا تموينيًا يعملون فيه، حيث عُثر على كميات من أكياس الأرز والسكر، وبعض الأغذية الأخرى منتهية الصلاحية، وكذلك وجود مكائن لفرم اللحم، ومكائن لخياطة الملابس.

وجرى إغلاق الموقع ومصادرة المضبوطات، وتطبيق التعليمات ضد مرتكبي المخالفة.