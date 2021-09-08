"الجهني" نائبة للمشرف على مركز التحول الرقمي شطر الطالبات بجامعة جدة

أصدر رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، قرارًا بتكليف الدكتورة مها بنت محمد الجهني، نائبة للمشرف على مركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات بشطر الطالبات بالجامعة.

وأعربت "الجهني" عن شكرها لرئيس الجامعة د. عدنان الحميدان، ولوكيلة الجامعة بشطر الطالبات د. شذا خصيفان؛ على دعمهما اللامحدود.