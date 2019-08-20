أمير الجوف يضع حجر أساس لمشروعات صحية بأكثر من 600 مليون ريال

افتتح عددًا منها بحضور وزير الصحة

افتتح أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز, وبحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ مشاريع صحية ووضع حجر أساس لمشروعات أخرى بقيمة إجمالية تجاوزت 600 مليون؛ وذلك خلال احتفال ظهر اليوم في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا.

وخلال اللقاء استعرض الوزير الربيعة، ما تم من إنجازات في صحة الجوف في عدد من برامج وزارة الصحة في برنامج أداء الصحة، الذي نجح عبر العديد من المبادرات بتحسين الخدمة المقدمة للمرضى, وفي برنامج التحول الوطني في مشروع تطوير وتحسين العيادات الخارجية بمستشفيات الجوف الذي يهدف للاستغلال الأمثل للعيادات بطاقاتها وإمكانياتها ورفع الجودة المقدمة, ولما تم من دعم واستقطاب لدعم من الكوادر الصحية لقطاعات الصحة بالجوف ساهمت برفع التخصصات وتوسع الخدمات بالمنطقة, وأيضًا ما تم من إنجازات في تحقيق الجودة بمستشفيات ومراكز منطقة الجوف."

وبعدها عُرضت أفلام عن إنجازات صحة الجوف؛ شملت عرض أداء الصحة والموارد البشرية وفلم امتنان، وفلم بسمة، وعرض مشروع تحسين وتطوير العيادات الخارجية، وفلمًا يحكي إنسانية أبطال الصحة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتضمنت المادة المصورة المعروضة ستة مشروعات وُضع حجر أساسها, تمثلت في مشروع تطوير الموقع العام لمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز, ومشروع تأهيل سكن مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف, ومشروع تأهيل سكن مستشفى دومة الجندل، ومشروع تأهيل سكن الممرضات الداخلي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, ومشروع المرحلة الأولى من ترميم سكن العائلات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, ومشروع تطوير وتأهيل مركز صحي الشلهوب .

ودشنت 15 مشروعاً صحياً؛ شملت: المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم بالجوف, ترميم مبنى أصدقاء المرضى (العلاج الطبيعي), إسكان مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمرحلتيه, إسكان مستشفى الأمير متعب بمرحلتيه, تأثيث وتجهيز إسكانات الجوف, وحدة معالجة الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, تطوير استقبال العيادات الخارجية بمستشفى الأمير متعب, تطوير مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بالجوف, إحلال وتطوير غرف العزل النفسي بمستشفى الأمل والصحة النفسية بالجوف, الإحلال غير الطبي لأنظمة مستشفى دومة الجندل العام, ومركز القلب بالقريات والمختبر الإقليمي بالقريات، وتطوير وتأهيل مركز طب الأسنان بالقريات، والمشاريع الخيرية بيت منتصف الطريق.