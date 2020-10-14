عن بُعد.. "الأمر بالمعروف بمكة" ينفّذ دروسًا في الأمن الفكري لمنسوبيه

تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري ونشر ثقافة الانتماء واللحمة الوطنية

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، برنامجًا توجيهيًّا ضِمن برامج إدارة التوعية والتوجيه للأمن الفكري (عبر الشبكة المرئية)؛ مستهدفًا منسوبي الهيئات والمراكز بمنطقة مكة المكرمة الميدانيين والإداريين.

واشتمل البرنامج على عدة دروس منتقاة من كتب ورسائل أهمها: كتاب وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها للشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. وكتاب التكفير وضوابطه، وكتاب الجهاد وضوابطه الشرعية للعلامة صالح الفوزان حفظه الله.

وهذه الدروس أحد مسارات خطة إدارة التوعوية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري ونشر ثقافة الانتماء واللحمة الوطنية.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أهمية تفعيل هذه الأنشطة التوجيهية في الأمن الفكري ومهدداته تأصيلًا شرعيًّا؛ وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.