"أطول سلسلة مكاسب".. أسعار النفط تدفع قلق الإمدادات وتواصل الصعود

العقود الآجلة تسجل 90.34 دولارًا للبرميل والارتفاع بسادس أسبوع يتوالى

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي؛ حيث استمرت التوترات الجيوسياسية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.

وبحسب "رويترز": ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي دولارًا لتصل إلى 90.34 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت في وقت سابق ارتفاعًا بـ63 سنتًا، ووصل إلى 89.97 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1013 بتوقيت غرينتش.

وكان خام برنت القياسي قد بلغ أمس الخميس 91.04 دولارًا في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي، أو خام غرب تكساس الوسيط، دولارًا، وبلغت 87.61 دولارًا للبرميل.

وكان الخام الأمريكي قد بلغ أيضًا أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 88.54 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وأشارت "رويترز" إلى أن الخامين في سبيلهما لتسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن تسبب الأزمة الأوكرانية اضطرابًا في أسواق الطاقة، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال اليوم الجمعة: إن موسكو لا تريد الحرب مع أوكرانيا.