"الدولية للإبل" تنظم ندوة "الجمل في الفن والتاريخ والثقافة بالسعودية"

يقدمها المتخصص في الرسومات الصخرية بالمملكة البروفيسور "مجيد خان"

تنظم المنظمة الدولية للإبل بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الندوة الدولية الأولى بعنوان "الجمل في الفن القديم والتاريخ والثقافة بالمملكة العربية السعودية"، يقدمها المتخصص في الرسومات الصخرية في المملكة البروفيسور مجيد خان حسن خان، وذلك بمقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وتنطلق الندوة "افتراضيًّا" عبر منصة "تويتر" من الساعة 7:30 مساءً إلى الـ9 مساءً، بأربع لغات هي "العربية والإنجليزية والروسية والفرنسية"، ويدير الحوار الدكتور سعد الراشد.

وتتناول الندوة عدداً من المحاور تشمل: "الجمل، نشأة الجمل في الجزيرة العربية وتطوره، الجمل في الرسوم الصخرية بالمملكة العربية السعودية، والوسوم ـ الرموز القبلية".

وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن هذه الندوة تأتي كأولى ثمار التعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وضمن برامج المنظمة الدولية للإبل للسنة الدولية للإبليات 2024م، بهدف نشر ثقافة الإبل على المستوى العالمي، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات دولية ومعارض متخصصة عن الإبل ومقتنياتها.

وأكد أن اختيار البروفيسور "خان" جاء نظرًا لما يملكه من خبرات طويلة ومشاركات واسعة في الرسوم الصخرية ودلالاتها وعلاقتها بالإبل والإنسان على هذه الأرض؛ حيث سبق للضيف أن حصل على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية نظير جهوده، وله عشرات المؤلفات والأبحاث العلمية في المجال، وهو مؤلف كتاب "الجمل في الفن القديم والتاريخ والثقافة بالمملكة العربية السعودية"، ويحمل درجة الدكتوراه في "الرسومات الصخرية في شمال المملكة العربية السعودية" ـ جامعة ساوثميتون، ولديه 39 مؤلفاً وبحثاً علمياً، وعضو في عدد من جمعيات الآثار الدولية، ومشرف على عدد من المتاحف حول العالم.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للإبل ICO منظمة غير ربحية مقرها الرئيس في العاصمة السعودية الرياض، وأسسها فهد بن فلاح بن حثلين في شهر مارس 2019م، وتضم حاليًّا 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم، وتهدف إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث ثقافي في عمق التاريخ الإنساني.