"غوتيريس" يدعو لتوحيد الصفوف لضمان عدم استخدام أفغانستان ملاذاً للإرهاب

أعرب عن قلقه من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجتمع الدولي، اليوم (الاثنين) خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن إلى توحيد صفوفه؛ لضمان عدم استخدام أفغانستان مجدداً منصة أو ملاذاً لتنظيمات إرهابية، بعد سيطرة طالبان على كابول.

وطالب "غوتيريس" مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته إلى تشكيل جبهة والعمل معاً والتحرك معاً، واستخدام كل الأدوات المتاحة لهما للقضاء على التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان وضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

كما طالب حركة طالبان وجميع الأطراف إلى احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق جميع الأفراد وحرياتهم.

وأعرب عن قلقه حيال شهادات عن انتهاكات متنامية لحقوق الإنسان بحق النساء والفتيات الأفغانيات.

قال الأمين العام: "نتلقى معلومات مرعبة تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل أنحاء البلاد".