"فرجت" تسهم في سداد 32.8 مليون ريال استفاد منها 556 مواطناً ومقيماً

للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن خدمة "فرجت" ما زالت متاحة للمواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، مشدداً على أنه لا يوجد تطبيق خاص للخدمة عبر المتاجر الإلكترونية سوى عبر منصة "أبشر".

وبيّن أن خدمة "فرجت" التي تعيش يومها التاسع منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ، أسهمت حتى اليوم في سداد مبلغ 32.848.568 ريالاً واستفاد منها نحو 556 مواطناً ومقيماً.

فرجت

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15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 07:41 PM

للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية

"فرجت" تسهم في سداد 32.8 مليون ريال استفاد منها 556 مواطناً ومقيماً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن خدمة "فرجت" ما زالت متاحة للمواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، مشدداً على أنه لا يوجد تطبيق خاص للخدمة عبر المتاجر الإلكترونية سوى عبر منصة "أبشر".

وبيّن أن خدمة "فرجت" التي تعيش يومها التاسع منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ، أسهمت حتى اليوم في سداد مبلغ 32.848.568 ريالاً واستفاد منها نحو 556 مواطناً ومقيماً.

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