"التحالف": تدمير زورقَيْن مفخخَيْن يتبعان للميليشيا قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير زورقَيْن مفخخَيْن مفخخين يتبعان للميليشيا قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.

وقال "التحالف" أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة, واستمرارها تهديد لطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 02:57 AM

"التحالف": تدمير زورقَيْن مفخخَيْن يتبعان للميليشيا قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير زورقَيْن مفخخَيْن مفخخين يتبعان للميليشيا قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.

وقال "التحالف" أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة, واستمرارها تهديد لطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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