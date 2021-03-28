"التحالف": تدمير زورقَيْن مفخخَيْن يتبعان للميليشيا قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير زورقَيْن مفخخَيْن مفخخين يتبعان للميليشيا قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.



وقال "التحالف" أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة, واستمرارها تهديد لطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.