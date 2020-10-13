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جاء ذلك في ردّه على سؤال أحد المرضى عبر حسابه بـ "تويتر"

الدكتور النمر: هذه أفضل "خلطة" للشرايين وصحة القلب

قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن أفضل "خلطة" للشريان وصحة القلب، هي ممارسة رياضة ٣٠ دقيقة يومياً، والإكثار من الخضراوات والفواكه، وتقليل الملح وعدم السمنة، ومراقبة السكر والضغط والكوليسترول، وعدم التدخين وعدم شرب الخمر، والابتعاد عن التوتر والضغط النفسي، جاء ذلك في ردّه على استفسار من أحد المرضى عبر حسابه في "تويتر".