"التويجري" يثمن أمر خادم الحرمين باستضافة ذوي شهداء العمل الإنساني

اعتبرها ترجمة لرسالة ومكانة المملكة الإنسانية ودعمها المستمر للمسلمين

ثمن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة 20 حاجّاً من ذوي شهداء العمل الإنساني بجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الأعضاء بالمنظمة، لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تُشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.



وأكد "التويجري" أن هذه اللفتة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين هي امتداد للمواقف الإنسانية التي يقفها -حفظه الله- لدعم رسالة العاملين الذين وهبوا أنفسهم لخدمة العمل الإغاثي والإنساني في مناطق الصراع والكوارث.



وأوضح أن هذه الاستضافة شملت حجاجاً من ذوي شهداء جمعيات الهلال الأحمر في فلسطين والسودان ومصر وجيبوتي والصومال وجزر القمر.



ولفت "التويجري" إلى أن هذه الاستضافة ترجمة لرسالة ومكانة المملكة العربية السعودية الإنسانية، ودعمها المستمر للمنظمة منذ 44 عاماً، والعاملين في هذا المجال من منسوبي ومتطوعي الجمعيات الوطنية، معرباً عن تقديره البالغ لما يبذله ولاة الأمر في المملكة من جهود جليلة في خدمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإحياء قيمة التكاتف والتضامن الإسلامي ورسالة العمل الإنساني والإغاثي.



وعبّر التويجري عن شكره للقائمين على هذا البرنامج الذي يعكس الصورة الحقيقية لاعتزاز المملكة بخدمة ضيوف الرحمن.