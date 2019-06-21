أمير الرياض يشرّف حفل زواج الوهيبي والسويلم

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، زواج الوهيبي والسويلم؛ حيث احتفل مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بزواج ابنه ياسر على كريمة خالد بن إبراهيم السويلم، وذلك في نادي ضباط قوى الأمن، بحضور عدد من الوزراء والمشايخ والأقارب والأصدقاء.

كذلك حضر حفل الزواج عدد كبير من مسؤولي وزارة التعليم والإعلاميين، الذين قدّموا التهنئة والمباركة وتمنوا التوفيق للعروسين.

