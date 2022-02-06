"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزير الشؤون الخارجية المغربي تطورات الأوضاع

نوّه بدعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 بالرياض

تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطه.

ونوّه "ابن فرحان" خلال الاتصال بما أبداه وزير الخارجية المغربي من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافةً لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.