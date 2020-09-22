"الشادي" يفتتح المعرض الفوتوغرافي الـ90 بفنون جدة

يعد بداية لمهرجان "وطن الثقافة"

افتتح الدكتور صالح الشادي، ومدير جمعية الثقافة والفنون محمد آل صبيح، وعميد المصورين خالد خضر، مساء اليوم، المعرض الفوتوغرافي الـ٩٠ بمقر الجمعية بجدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "وطن الثقافة" بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ٩٠.



حضر افتتاح المعرض مجموعة من الفنانين والمصورين والمثقفين والأدباء والإعلاميين، ويعد بداية لمهرجان "وطن الثقافة" بالتشارك مع النادي الأدبي بجدة.



ويشتمل المعرض على مجالات متعددة في الأزياء والعمران والطبيعة والعلم السعودي، ويضم ٩٠ صورة.