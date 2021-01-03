استخدامهما للحالات الطارئة.. الهند ترخص للقاحين ضد كورونا

الأول الذي طوّرته مجموعة أسترازينيكا والثاني لشركة بهارات بايوتيك

رخصت الهند للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الحالات الطارئة.

وأوضحت الهيئة الناظمة للأدوية في الهند، أن اللقاح الأول طوّرته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك.

وأشار المراقب العام للأدوية في الهند ف.ج. سوماني إلى أن اللقاحين تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة.