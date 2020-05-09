وفاة "هيلة بن نمي" بالرياض

توفيت هيلة بنت عبدالعزيز بن نمي، والدة الدكتور محمد بن صالح النمي وكيل جامعة الملك سعود للشؤون الأكاديمية، وتم الصلاة على الفقيدة في جامع البابطين بالرياض.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزوج الفقيدة الشيخ صالح النمي ولأبنائها: عبدالرحمن، عبدالله، د. محمد، د. إبراهيم، د. وليد، د. سطام، وابنتيها الدكتورة نورة وأسماء، ولكل عائلة "النمي" وأقاربهم بالرياض والقصب، سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.