السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة"

قالت: تُظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام

عبرت السفارة الأمريكية في الرياض اليوم عن إدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة: تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام.



وتابعت: تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، وإن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت.