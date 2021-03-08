السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة"

عبرت السفارة الأمريكية في الرياض اليوم عن إدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.
وقالت السفارة: تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام.
وتابعت: تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، وإن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت.
قالت: تُظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام
عبرت السفارة الأمريكية في الرياض اليوم عن إدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.
وقالت السفارة: تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام.
وتابعت: تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، وإن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت.