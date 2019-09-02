"السديري" يشيد بالأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى ملكية

قال: القرار مواكبة لرؤية 2030 لتحقيق مستوى أعلى في الإنجازات والأهداف

أكد وكيل إمارة منطقة الرياض، فيصل بن عبدالعزيز السديري، أن الأمر الملكي الكريم بتحويل "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، يأتي استكمالاً للتطوير والارتقاء الإداري والتنفيذي للبرامج الاقتصادية والتنموية في العاصمة الرياض.

ونوه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم، بالاهتمام والرعاية المباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والمتابعة والتطلعات لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله - في شتى الجوانب.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-أسّس هيئة تطوير مدينة الرياض منذ إقرارها في مجلس الوزراء عام 1394هـ، وجعل منها أنموذجاً عاماً لجميع الهيئات التطويرية في المملكة ووقف -رعاه الله-على جميع المراحل والمتطلبات التأسيسية والإنشائية، التي كان لها الأثر البالغ فيما نعيشه اليوم من بنية تحتية متميزة في العديد من المجالات.

وأكد "السديري"، أن الأمر الملكي يأتي مواكبةً لرؤية المملكة 2030 وأهمية تفعيل المؤسسات التطويرية والإشرافية فيها، بتحويلها إلى هيئة ملكية، يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء؛ لتحقيق مستوى أعلى في الإنجازات والأهداف.

ودعا وكيل إمارة منطقة الرياض في ختام تصريحه، المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأميـن -حفظهما الله- ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها ورغد عيشها.