الهطولات تواعد المدينة المنوّرة في حالة تتواصل للتاسعة مساءً

"الأرصاد": تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ورياحاً نشطة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة ستستمر من الساعة الثانية عشرة مساءً حتى التاسعة مساء اليوم.