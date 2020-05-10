الهطولات تواعد المدينة المنوّرة في حالة تتواصل للتاسعة مساءً

"الأرصاد": تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ورياحاً نشطة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة ستستمر من الساعة الثانية عشرة مساءً حتى التاسعة مساء اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 10:42 AM

"الأرصاد": تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ورياحاً نشطة

الهطولات تواعد المدينة المنوّرة في حالة تتواصل للتاسعة مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة ستستمر من الساعة الثانية عشرة مساءً حتى التاسعة مساء اليوم.

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