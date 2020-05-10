الهطولات تواعد المدينة المنوّرة في حالة تتواصل للتاسعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة ستستمر من الساعة الثانية عشرة مساءً حتى التاسعة مساء اليوم.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
"الأرصاد": تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ورياحاً نشطة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة ستستمر من الساعة الثانية عشرة مساءً حتى التاسعة مساء اليوم.