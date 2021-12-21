المصري "ناجح حلمي" يودع الحياة بسجدة داخل حديقة في شارع التلفزيون بالطائف

قدِمَ للسعودية قبل 31 عامًا .. وذووه طلبوا دفنهُ بالمملكة

لم يكن يعلم الدهان الوافد، بأن آخر لحظات عمره هي سجدة داخل حديقة في الطائف، وظلَ عليها حتى كُشفَ عن أنه ودعَ الحياة متوفى.

تلك هي الواقعة التي شهدها "شارع التلفزيون" بالطائف، بعد أن أدى الوافد المصري "ناجح حلمي محمد مهدي" 64 عامًا، صلاة الجمعة الماضية في المسجد الكويتي بشارع التلفزيون، بعدما اشترى تمرًا من أحد المحال وتوجه نحو الحديقة التي تتوسط الحي، وهناك تناول حبات من التمر، ثم سجدَ لله سبحانه وتعالى وكانت هي آخر سجدة له، مودعًا الحياة .

وظلَ "ناجح" ساجدًا لأكثر من ساعة حتى شاهده عامل بأحد المحال القريبة وأعتقد أنهُ نائم، فذهب له لإفاقته لكنه لم يتحرك ولم يرد عليه، فما كان منه إلا أن أبلغ الهلال الأحمر، حيث حضر المسعفون وأكدوا وفاته - رحمه الله - ، ليترك حزنًا كبيرًا في قلوب أهالي الحي الذين عاشَ بينهم 31 عامًا، حيث تأثروا لوفاته كثيرًا، ولكنهم استأنسوا لأنه توفي ساجدًا لله، وذلك من الخاتمة الطيبة والمُباركة.

شقيقه "أحمد" والذي أسهم في تغسيله، تحدث لـ"سبق" قائلاً إنه أبلغ والدته في جمهورية مصر العربية، كذلك زوجته وأبناءه "ثلاث بنات وولد" عن الوفاة، وطلبوا أن يتم دفنه هنا في الأرض المباركة، وتم ذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، حيث صُليَ عليه في جامع عبدالله بن العباس - رضي الله عنهما - ودفن في مقابرها .

وكشفَ شقيق المتوفى عن بعض التفاصيل قائلاً : "قدِمنا للسعودية قبل 31 عامًا وأمضينا تلك الفترة كاملة للعمل في الدهانات، حيث نسكن في شارع التلفزيون بالطائف، وقبل وفاته - رحمه الله - كان يشتكي لي من مرض السكر وأنه أتعبهُ كثيرًا، وأبلغني أن له وعليه مبالغ مالية عن بعض الأشخاص، وكأنه يعلم قرب منيته، مؤكدًا أنهُ من جماعة المسجد ودائمًا في الصف الأول، حتى كانت خاتمته أن توفي ساجدًا في الحديقة، وكان آخر طعامه "حباتٌ من التمر".