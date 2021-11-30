ضحايا كورونا في 4 دول.. 388 وفاة جديدة في ألمانيا و98 بالبرازيل و65 بمصر و44 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ24 الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و836813، بعد تسجيل 45753 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 101344 بعد تسجيل 388 وفاة جديدة.

البرازيل

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 98 وفاة بفيروس كورونا يوم الاثنين و3843 إصابة جديدة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد 614376؛ في حين بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 22 مليونًا و84749.

مصر

سجلت مصر 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و65 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، إلى أن إجمالي الإصابات بلغت 357629 من ضمنهم 296897 حالة تم شفاؤها، و20412 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3032 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 447 ألفًا و230.

كما أضافت البلاد 44 وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3624.