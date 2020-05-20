شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على مقيم؛ تورَّط في ارتكاب عدد (3) جرائم سرقة للمنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على مقيم؛ تورَّط في ارتكاب عدد (3) جرائم سرقة للمنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.