شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على مقيم؛ تورَّط في ارتكاب عدد (3) جرائم سرقة للمنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

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20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 10:12 PM

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة

شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على مقيم؛ تورَّط في ارتكاب عدد (3) جرائم سرقة للمنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

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