شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على مقيم؛ تورَّط في ارتكاب عدد (3) جرائم سرقة للمنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.