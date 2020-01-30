"الأرصاد" تنبِّه الباحة وعسير بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ الباحة وعسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة وفرعة غامد الزناد. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيد ومحايل وظهران الجنوب. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.