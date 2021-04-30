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الملك سلمان أمر بعودة إطلاقه بالمدينة المنورة بعد غياب ٢٠ عامًا

المدفع الرمضاني.. تعرّف على تفاصيل البدايات وأول مدينة أطلق فيها

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مدفع رمضان بدأ بالصدفة.. فأين كانت مواقعه بالضبط في الرياض ومكة والمدينة وأين وضعه الإمام فيصل بن تركي؟ كل ذلك يعرضه الفيديو الوثائقي من دارة الملك عبدالعزيز.



كانت القاهرة أول مدينة إسلامية أطلق فيها المدفع (بالصدفة) عند غروب أول يوم من شهر رمضان المبارك وذلك في العهد المملوكي عام 859 هجرية.



وفي عام 1282 هجرية عرف المدفع في الرياض أثناء حكم الإمام فيصل بن تركي؛ حيث كان المدفع يطلق من أعلى قلعة الضيرين في المرقب، وفي الرياض عام 1340 هجرية أوكل الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - مهمة إطلاق المدفع إلى شعيب بن عبدالرحمن الدوسري، وفي عام 1435 هجرية توقف إطلاق المدفع؛ حيث كان المدفع من أعلى قمة جبل المدافع والمطل على حي جرول لأكثر من 50 عامًا.



وفي المدينة المنورة عام 1436 هجرية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بعودة المدفع الرمضاني بعد غياب أكثر من 29 عامًا وكان المدفع يطلق من جبل سلع. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)