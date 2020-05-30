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قال: قطر الأولى عالميًّا في إصابات كورونا المؤكدة.. ماذا فعل ومرتزقته؟

"أكبر نكبة مرت على قطر".. "فهد آل ثاني" متحدثًا عن "تميم وأبيه"

قال فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر: إن أمير قطر تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة "أكبر نكبة مرت على قطر"، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بدولة قطر وأصبحت الأولى عالميًّا في أعداد الإصابات الإيجابية، دون اتخاذ إجراءات احترازية تحد من انتشار الفيروس.



وقال فهد بن عبدالله في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "قطر الأولى عالميًّا في أعداد إصابات كورونا المؤكدة! ماذا فعل تميم ومرتزقته من أجل قطر وأهلها؟".



وتابع: "دول أكبر من قطر عشرات المرات استطاعت بجدارة التصدي للمرض وتخفيف وطأته، وهؤلاء الفاشلين تسلطوا على جيراننا (الناجحين في كل شي) منذ عشرات السنين!.. تميم وأبوه أكبر نكبة مرت على قطر!"



وتكبّدت قطر، أمس، أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا التاجي، والتي اقتربت من ألفَيْ حالة إصابة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ليواصل فيروس كورونا انتشاره في الأراضي القطرية.



وسجلت قطر، أمس الجمعة، 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي حصيلة الإصابات في الدوحة إلى 52 ألفًا و907 حالات إصابة، من بينها 36 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19"، مع تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.



وتحتلّ قطر مراتب متقدمة عالميًّا في قائمة أكثر البلدان في العالم وباءً بفيروس "كورونا".