الأخضر يصل عمّان.. ويتدرب غدًا استعدادًا لفلسطين

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان.

وكان في استقبال البعثة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق.

ويدشن المنتخب السعودي تدريباته في فلسطين مساء غد الأحد على ملعب فيصل الحسيني الدولي.

ويخوض الأخضر مباراته الثالثة أمام منتخب فلسطين يوم الثلاثاء في رام الله ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة.