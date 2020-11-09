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اقترب إجمالي الإصابات من 10 ملايين والوفيات تعدى الـ237 ألف شخص

أمريكا تسجل 105,142 إصابة جديدة و490 حالة وفاة بـ "كورونا"

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 105,142 إصابة مؤكدة

و490 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وتفصيلاً، أظهرت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 9,913,553 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 237,037 حالة وفاة.

