"BMW" الألمانية تكشف عن سيارتها الجديدة من الفئة الثامنة المكشوفة

تُطرح في السوق مارس 2019 .. تجمع بين المزايا الرياضية والأناقة التصميمية

عبدالملك سرور: كشفت شركة BMW عن سيارتها من الفئة الثامنة المكشوفة الجديدة، التي تجمع بين المزايا الرياضية والأناقة التصميمية، التي سيتم طرح طرازين منها في مارس 2019م.

وتتسع السيارة لأربعة أشخاص بمقاعد منخفضة خاصة بالسيارات الرياضية، وقابلة للتعديل كهربائياً مع وظيفة ذاكرة، ويعمل سقفها الكلاسيكي القابل للطي بالكهرباء ولا يصدر صوتاً، ويتميز بوزنه الخفيف، ويفتح السقف ويغلق خلال 15 ثانية بكبسة زرّ.

وسيتم طرح طرازين من السيارة: الأول: الـBMW M850i xDrive المكشوفة (مجموع استهلاك الوقود: 10 -9.9 لترات/ 100 كلم)، المزوّدة بمحرك من ثماني



سطوانات يولّد 390 كيلوواط/530 حصاناً، والتسارع: من صفر إلى 100 كلم في الساعة خلال 3.9 ثوانٍ، أما السرعة القصوى فتصل إلى 250 كلم في الساعة.

والـطراز الثاني هو: BMW 840d xDrive المكشوفة (مجموع استهلاك الوقود: 6.3 -5.9 لترات/ 100 كلم) المزودة بمحرك ديزل مستقيم مكوّن من ست أسطوانات، ويولّد 235 كيلو واط/ 320 حصاناً، والتسارع: من صفر إلى 100 كلم في الساعة خلال 5.2 ثوانٍ، أما السرعة القصوى فتصل إلى 250 كلم في الساعة.

يذكر أنّ المحرّكين يوافيان معيار Euro 6d-TEMP المتعلق بالعوادم، وقد زوّدا بناقل حركة رياضي Steptronic من ثماني سرعات وبنظام الدفع الكلي الذكي BMW xDrive.

كما أن مصابيح السيارة القياسية من LED أمامية متكيفة ومصابيح LED خلفية. كما يتوفر BMW Laserlight اختيارياً مع ميزة Selective Beam وشعاع عالٍ زاد مداه على 600 متر.

وحجم صندوق السيارة 350 لتراً، ويعمل غطاؤه أوتوماتيكياً، إضافة إلى ميزة Comfort Access التي تتوفر قياسياً، وتشمل فتح غطاء الصندوق وإغلاقه بدون استخدام اليدين.

وتتوفر في السيارة مجموعة واسعة من أنظمة مساعدة السائق من بينها المتوفرة كتجهيز قياسي مثل مساعد الشعاع العالي، وأنظمة المساعدة عند القيادة، مع التحذير من الاصطدام أو من مرور المشاة مع خاصية الفرملة في المدينة، ونظام التحذير عند الانحراف عن المسار أو تغيير المسار، بالإضافة إلى معلومات عن حد السرعة وتحذير من حركة المرور الخلفية ونظام المساعدة على الركن، بالإضافة إلى المساعدة عند الرجوع إلى الخلف.

أما الأنظمة المتوفرة كتجهيز اختياري فمنها: مثبت السرعة النشط المزوّد بخاصيّة الوقوف والانطلاق، وأنظمة مساعدة السائق المحترفة بما فيها المساعدة على الحفاظ على المسار مع خاصية تجنب الاصطدام الجانبي ونظام التحذير عند القيادة بعكس السير، بالإضافة إلى نظام المساعدة على الركن بلاس مع رؤية شاملة وبانورامية.

ويتيح نظام التشغيل BMW 7.0 الجديد إمكانية الوصول بسرعة فائقة إلى الإعدادات والوظائف، وشاشات العرض القابلة للتعديل والتشغيل المتعدد الأنماط من خلال الشاشة العاملة باللمس، وزرّ iDrive Controller، وأزرار المقود، والتحكم الصوتي.

كما يؤدي نظام BMW Intelligent Personal Assistant الموجود في السيارة دور مساعد السائق الرقمي والخبير في السيارة، ويمكن التحكّم به بالصوت، دمج Microsoft Office 365 و Skype for Business، ويتيح مفتاح BMW الرقمي للعملاء استخدام هاتفهم المتحرك للدخول إلى السيارة وتشغيل المحرّك. ويحدّث تحديث البرمجيات عن بعد وظائف السيارة تلقائياً.