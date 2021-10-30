أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحذّر إيران من تقويض العودة للاتفاق النووي

دعت "رئيسي" للعمل بنيةٍ صادقةٍ لتجنب تصعيد خطير

حذّرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، اليوم (السبت)، إيران من أن التقدم الذي تحرزه في المجال النووي، وعرقلة عمل وكالة الطاقة الذرية، يقوّض إمكانية العودة للاتفاق النووي.

ودعت الدولُ الأربعُ، في بيان مشترك، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى انتهاز الفرصة، والعمل بنيةٍ صادقة لتجنب تصعيد خطير؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأعربت عن قلقها البالغ والمتنامي من تسارع الإجراءات الاستفزازية، التي تتخذها إيران.