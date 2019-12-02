"تعليم مكة" يعلن عن أسماء المرشحين لشغل 60 وظيفة.. "حارس وزوجته"

دعت إلى مراجعة الموارد البشرية للتوظيف خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الموارد البشرية وبالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة عن أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل وظيفة "حارس وزوجته"، والبالغ عددهم "30 مرشحًا ومرشحة"، لشغل 60 وظيفة "حارس وزوجته" بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف حرّاس المدارس (رجال -نساء) والتي استمرت لمدة عشرة أيام .

ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتها لإدارة التعليم ممثلة بإدارة الموارد البشرية للتوظيف خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان، وذلك لإنهاء إجراءات التعيين حسب المتبع نظامًا؛ مع احضار أصل الهوية الوطنية وعدد 4 صور شمسية .

وأشار تعليم مكة إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف المفردة خلال الأسبوع المقبل بإذن الله .

للاطلاع على الأسماء في الرابط التالي:

الرابط المباشر

https://drive.google.com/file/d/1nPi1vYOdW_p7tKmdHkuMnT8YyiV2A

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رابط موقع الإدارة للوصول للأسماء

https://edu.moe.gov.sa/Makkah/Pages/default.aspx