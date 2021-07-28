سفير المملكة في ألبانيا يقدّم أوراق اعتماده لرئيسة المراسم بتيرانا‎

تولى سابقاً منصب نائب السفير السعودي لدى أستراليا ونيوزيلاند

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لخادم الحرمين الشريفين، لرئيسة المراسم جيكا اينتيلا في مقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتيرانا.

يذكر أن السفير "حفظي" تولى سابقاً منصب نائب السفير السعودي لدى أستراليا ونيوزيلاند.