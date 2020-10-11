العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى قياسي.. الدولار الواحد بـ312200 ريال

فقَدت نحو 57% من قيمتها خلال 2020

انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي متدنٍّ جديد مقابل الدولار الأمريكي، اليوم (الأحد)، مع تزايد عدد الوفيات اليومي جراء فيروس كورونا الجديد، وفي ظل المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وتم تداول الدولار مقابل 312200 ريال في السوق غير الرسمي، اليوم، ارتفاعًا من 304300 ريال يوم السبت، في الصرافة؛ فيما قالت صحف محلية إن السعر تراوح بين 310 آلاف و317 ألف؛ وفقًا لـ"رويترز".

وفقدت العملة الإيرانية نحو 57% من قيمتها في عام 2020؛ إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، التي لديها أيضًا أعلى حصيلة وفيات بمرض "كوفيد 19" في الشرق الأوسط، وارتفع معدل الوفيات اليومي اليوم إلى 251 وفاة.

وفرضت الولايات المتحدة الخميس الماضي عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، شملت 18 بنكًا لتضييق الخناق على منابع الإيرادات الإيرانية، مع تكثيف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية.