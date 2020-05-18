المكسيك: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 49219 والوفيات إلى 5177

شهدت زيادة طفيفة في معدل الضحايا

قالت السلطات في المكسيك يوم الأحد: إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت إلى 49219؛ بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5177.

ويقول الخبراء إن المكسيك شهدت زيادة طفيفة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مقارنة بالمتوسط العالمي حتى الآن؛ بسبب الانتشار الواسع لأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

فيروس كورونا الجديد

0

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 10:24 AM

شهدت زيادة طفيفة في معدل الضحايا

المكسيك: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 49219 والوفيات إلى 5177

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 22

قالت السلطات في المكسيك يوم الأحد: إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت إلى 49219؛ بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5177.

ويقول الخبراء إن المكسيك شهدت زيادة طفيفة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مقارنة بالمتوسط العالمي حتى الآن؛ بسبب الانتشار الواسع لأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020