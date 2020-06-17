أمير تبوك لخريجي جامعة فهد بن سلطان: دفعتكم مميزة لظروفها الاستثنائية

خلال مشاركته حفل تخريج الدفعتين اللتين ضمتا 305 طلاب وطالبات

أكد أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أن الدفعة الثانية عشرة من حملة درجة البكالوريوس، والدفعة السابعة من حملة الماجستير من عمر الجامعة الأكثر تميزًا بين الدفعات السابقة، لما مرت به من ظروف مميزة واستثنائية.



جاء ذلك خلال مشاركته اليوم حفل تخريج الدفعتين اللتين ضمتا ثلاثمائة وخمسة طلاب وطالبات، منهم مائتان وأربعة وخمسون من حملة درجة البكالوريوس وفي أحد عشر تخصصًا، وواحد وخمسون طالبًا وطالبة في أربعة تخصصات في مرحلة الماجستير: يسعدني في هذا اليوم العظيم أن أكون معكم ومشاركتكم فرحتكم وفرحة ذويكم وجامعتكم بتخرجكم.



وأكد أمير المنطقة أن دفعتكم جاءت مميزة لأنها تمر بظروف مميزة، ويكفي أن نشاهد الجميع وهم ملتزمون بإرشادات وزارة الصحة، وسط هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم ككل، ولكنه لم يمنعكم ولا جامعتكم من تخرجكم تنطلقون إلى آفاق أخرى.



ونوه بالدعم الذي يقدمه ويوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين لشباب الوطن بصورة عامة، يؤكد حرصهما على تنمية الإنسان وازدهاره، ونحن محظوظون في منطقة تبوك بمشروعات كبرى كنيوم التي بدأت بالعمل على مشروعاتها، ولعل آخرها ما تم الإعلان عنه قبل 24 ساعة من بدء استقبال الطلبات للراغبين في الابتعاث الداخلي بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان.



وأكد أمير المنطقة أهمية الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات الحكومية بمنطقة تبوك من دور لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة من خطر جائحة كورونا، واصفًا إياها بالملحمة الوطنية التي تسجل لهم مقارنة بين ما يحدث في العالم، منوهًا بأن منطقة تبوك تتميز بانخفاض الحالات بشكل كبير، وهذا شيء مبشر، كما أكد أن نسبة التعافي بين المصابين بالمنطقة قد تجاوزت الـ٨٠ %.



عقب ذلك ألقى نائب مدير الجامعة لشؤون التطوير عبدالله بن مرزوق البلوي كلمة ثمّن من خلالها رعاية سمو أمير منطقة تبوك لحفل تخرج طلاب وطالبات الجامعة، مشيدًا بما يحظى به التعليم من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة.



وهنأ نائب مدير الجامعة فهد بن سلطان الخريجين والخريجات، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة هي تتويج لجهود الآباء والأمهات والأسر التي آزرت أبناءها وبناتها وحرصت على أن تقدم لهم كل أشكال الرعاية والاهتمام.



حضر الحفل مديرو الإدارات الحكومية والعسكرية بالمنطقة، والطلبة الأوائل والطالبات، عبر الاتصال المرئي بجميع خريجي وخريجات الدفعتين الثانية عشرة والسابعة وأولياء أمورهم.