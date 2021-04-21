170 كجم تكتم أنفاس شاب في جازان تعرض لأمراض عدة

مناشدة لمساعدته بالعلاج وقصّ المعدة

تسببت زيادة وزن شاب سعودي من منطقة جازان في تعرضه لأمراض عدة منها بالمفاصل وانقطاع التنفس أثناء النوم وكذلك ضغط الدم.

ووفقًا للتقارير الطبية؛ فإن الشاب بحاجة لتكاليف علاجه بقيمة تقارب 20 ألف ريال في أحد المستشفيات.

وناشدت أسرته الجهات المختصة وفاعلي الخير مساعدتهم لإتمام تكاليف عملية قص المعدة وعلاجه؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية يومًا بعد الآخر.

وللتواصل مع الأسرة؛ يمكن الاتصال بالرقم التالي: 0550040264.