إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم فوق كوبري الجعرانة بـ"شرائع مكة"

الهلال الأحمر باشر بـ4 فرق إسعافية ونقل المصابين لمستشفى الملك فيصل

أصيب خمسة أشخاص في حادث تصادم، وقع مساء اليوم الجمعة، فوق كوبري الجعرانة بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في الشرائع فوق كبري الجعرانة في اتجاه مكة، وبه عدد من المصابين.

وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية وحين وصول أول فرقة إلى الموقع تبين وجود 5 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.