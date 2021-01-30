مختصة: "الاستشارات الأسرية" مثل "البقالات".. وما يفعله بعض المشاهير جريمة

مطالب بتوفير مراكز حكومية تقدمها مجانًا لأصحاب الدخل المتدني

كشفت المستشارة الأسرية مديرة مركز استشارات سابقًا، الدكتورة الهنوف الحقيل، أن هناك فوضى عارمة في مجال الاستشارات الأسرية، والمراكز أصبحت مثل "البقالات" رغم وضع لائحة من قِبل الوزارة في التخصصية والتراخيص.



وقالت الدكتورة الهنوف الحقيل عبر برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية: "إن مجال الاستشارات الأسرية أصبح سوقًا تجاريًّا. وهناك داخل العيادات غير مختصين رغم اللوائح الموجودة. وإذا لم يتم استحداث تراخيص مزاولة مهنة لكل أخصائي في المجال الأسري سوف تستمر الفوضى في هذا المجال".



وأضافت: "يجب توفير مراكز حكومية تقدم الاستشارات الأسرية مجانًا لأصحاب الدخل المتدني؛ لأن هذه الفئة مشاكلها أصعب. وهناك حالات خلل أخلاقي، وخلل في تقديم الخدمة؛ بسبب ضعف الرقابة على غرف الاستشارات الأسرية التي يديرها غير مختصين أو غير مؤهلين بشكل جيد".



وحذَّرت "الحقيل" من أن الاستشارات الأسرية التي يقدمها بعض المشاهير تعد "جريمة في حق الأسر"؛ ويجب اتخاذ إجراء قانوني ضدهم.