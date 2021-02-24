"الحصيني": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الخميس

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة يوم غدٍ الخميس 1442/7/13هـ.
وأوضح "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: أن "هذا الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية عما سجلته الحرارة اليوم الأربعاء؛ وهي ناتجة عن كتلة أصلها قطبي تستمر 4 أيام".
وأضاف "بداية الانخفاض ستكون على المنطقة الشمالية، تليها المنطقة الغربية، ثم الوسطى، فالشرقية، والجنوبية مع هبوب رياح".
بسبب كتلة أصلها قطبي
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة يوم غدٍ الخميس 1442/7/13هـ.
وأوضح "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: أن "هذا الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية عما سجلته الحرارة اليوم الأربعاء؛ وهي ناتجة عن كتلة أصلها قطبي تستمر 4 أيام".
وأضاف "بداية الانخفاض ستكون على المنطقة الشمالية، تليها المنطقة الغربية، ثم الوسطى، فالشرقية، والجنوبية مع هبوب رياح".